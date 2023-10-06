جامعة الملك فيصل تحتفي باليوم العالمي للمعلم

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احتفت جامعة الملك فيصل باليوم العالمي للمعلم، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، ومدير الإدارة العامة للتعليم بالأحساء حمد العيسى ووكلاء الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والقيادات التربوية والمعلمين والمعلمات، وذلك في مدرج كلية التربية بمقر الجامعة بالهفوف.

وأكد الدكتور العوهلي أن الجامعة تتطلع دائماً إلى تكريم أهل العلم، كونهم يحملون أعز رسالة، منوهاً بما يحققه الوطن من إنجازات تعليمية متوالية على الصعيد الوطني المحلي والإقليمي والعالمي، باعتباره ثمرة رعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- للعلم، وتقديرها المستمر لأهله، ودعمها غير المحدود للمؤسسات التعليمية، ولدور المعلمين على مختلف مستويات التعليم العام، والتعليم الجامعي، والتعليم المهني والتقني، والتي تمثل مسؤولية وأمانة كبرى توجب العمل بكل اقتدار على خدمة تعليم وتدريب ورعاية الأجيال، والتخطيط لمستقبلهم، وتحفيزهم، ومتابعة إنجازاتهم، وتذليل كل التحديات التي ربما تعترض مسيرتهم.

من جهته، بين العيسى أن العالم أجمع يحتفل بهذا اليوم الذي يوافق الخامس من أكتوبر إجلالاً وتقديراً للمعلم العظيم وصانع الإنجازات.

فيما، أعرب عميد كلية التربية الدكتور محمد القحطاني، عن سعادة الكلية بالاحتفاء بهذا اليوم العالمي للمعلم عرفاناً وتقديراً لدوره التعليمي والتربوي.

ثم قدمت فقرة بعنوان (لمسة وفاء) تكريماً للفقيدة وكيلة كلية التربية السابقة الدكتورة هالة بنت أحمد السماعيل -رحمها الله-. على ما قدمته من جهود في خدمة العلم وطلبته.

وفي ختام الاحتفال كرّم معالي رئيس الجامعة مدير الإدارة العامة للتعليم بالأحساء.

يُذكر أن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم تشتمل على عددٍ من ورش العمل والجلسات العلمية التي يقدمها نخبة من المختصين وتستهدف المعلمين والمعلمات.