جامعة الملك فيصل تستضيف أعمال المؤتمر الدولي السادس للجمعية الدولية لأبحاث وتنمية الإبل

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افتتح معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي اليوم أعمال المؤتمر الدولي السادس للجمعية الدولية لأبحاث وتنمية الإبل والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه الجامعة ممثلة بالجمعية الطبية البيطرية السعودية ومركز أبحاث الإبل، تحت شعار “دور الإبل في الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي”، خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس .

وأوضح معاليه أن المؤتمر يأتي في سياق توجهات هوية الجامعة المؤسسية الرامية إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، منوهاً برعاية ودعم البحث العلمي حكومتنا الرشيدة في جميع المجالات، وبحرصها على تعزيز دور المؤسسات الجامعية ومساهمتها في تنمية الاقتصاد المعرفي والتطور المجتمعي والإنساني المستدام تحقيقًا لأهداف رؤية 2030 .

وبين أن المؤتمر يسعى للإسهام في إبراز المكانة العلمية الدولية لعلوم الإبل، وتنمية صناعة الإبل، وتعزيز معايير الصحة العامة، وتشجيع تبادل المعلومات حول الاهتمام بالإبل، وتحقيق الاستثمار الأمثل لمخرجات البحوث التطبيقية، التي تشكل رافداً أساسياً في تطوير علوم الإبل والنهوض بواقع الثروة الحيوانية في المملكة .

بدوره أفاد مدير مركز أبحاث الإبل ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر السادس للجمعية العالمية لبحوث الإبل وتطويرها الدكتور فيصل بن صالح المذن، أن المؤتمر حظي بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من داخل المملكة، إضافة إلى خمسة وثلاثين دولة على مستوى العالم؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي بين جميع المهتمين بالإبل منْ مراكز بحثية وشركات ومؤسسات ومربين وإبراز دور البحث العلمي للإسهام في وضع الخطط الإستراتيجية لتنمية الإبل وتذليل التحديات لتطوير القطاع الاقتصادي في الإبل .