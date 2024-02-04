جامعة الملك فيصل تعلن القبول المباشر للطلاب الفائزين في ”تايسف 2024“

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منحت جامعة الملك فيصل القبول المباشر لطلبة المملكة الفائزين في منافسات المعرض الدولي العلمي ‎تايسف 2024 في تايبيه، مع تقديم عدد من المميزات الأكاديمية والبحثية لهم، تقديراً لما حققوه من إنجاز علمي وطني مشرف في عدد من المجالات العلمية النوعية.

ودعت الجامعة لهم بمستقبل واعد ومزيد من التفوق والتميز في خدمة الوطن العزيز.

وحقّق طلاب وطالبات المملكة 9 جوائز كبرى وجوائز خاصة في هذه المنافسات الذي ينظمها سنويًا مركز تايوان الوطني لتعليم العلوم، في العاصمة التايوانية تايبيه خلال الفترة من 28 يناير إلى 2 فبراير، محققين مراكز متقدمة في تنافسهم مع أكثر من 600 طالب وطالبة من 27 دولة من طلبة التعليم العام بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، وتمنح الجوائز الخاصة وفقًا لمعايير محددة من قبل جامعات ومراكز بحثية.