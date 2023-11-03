جامعة الملك فيصل تعلن فوز 4 فرق في هاكاثون الأمن الغذائي والاستدامة البيئية

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أعلنت جامعة الملك فيصل عن فوز أربعة مشاريع في اختتام فعاليات هاكاثون الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، أمس، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، واستمر ثلاثة أيام، ومشاركة 30 فريقًا ممثلاً من جامعات وقطاعات المملكة، وذلك في قاعة القبة بالجامعة .

وتوج بالمركز الأول مشروع “نظام مدمج معزز بإنترنت الأشياء يستخدم بوليمير حيوي مستدام ١٠٠٪؜ لترشيد مياه الري”، قدمه فريق طلابي من جامعة الملك فيصل، وحصل على المركز الثاني مشروع “نمو واستدامة” لفريق مشترك من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وفاز بالمركز الثالث مشروع GarbageManager لفريق مكون من الهيئة العامة للطيران المدني وجامعة الملك فيصل وجمعية فتاة الأحساء، فيما حقق المركز الرابع مشروع “جهاز استشعار حيوي لتحليل نمو النباتات لتصميم علاج جيني” والمقدم من فريق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية KAUST، وجامعة الملك فيصل.

ونوه الدكتور العوهلي، بما قدمه جميع المشاركين من مشروعات ابتكارية متميزة، محفزاً لمزيد من العطاء المأمول من أبناء الوطن وبناته للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، حيث هيأت الجامعة كافة احتياجات الفرق المشاركة ووفرت نخبة من المرشدين والمطورين والأكاديميين لتقديم عدد من الإرشادات والورش العملية .

وتضمن الهاكاثون الذي أقيم ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، مجموعة من المشاريع والأفكار المميزة التي تهدف إلى ابتكار حلول رقمية، وتطوير تطبيقات وتقنيات تساعد على تحقيق مستقبل أفضل للأمن الغذائي والاستدامة البيئية في مجال حماية البيئة والحد من التلوث، وإدارة المخلفات وتدوير النفايات، واستهلاك المياه، واستدامة الطاقة، والحد من الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز وسلامة جودة الغذاء، وتنمية الإنتاج الحيواني والنباتي والحد من الآفات النباتية والأوبئة الحيوانية، وسلاسل التوريد.