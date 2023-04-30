جامعة الملك فيصل تُرشح للقائمة النهائية لجائزة الوشاح الأخضر العالمية

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رُشحت جامعة الملك فيصل، ضِمن القائمة النهائية لجوائز الوشاح الأخضر العالمية لعام 2023، للسنة الثالثة على التوالي في 5 مبادرات شاركت بها الجامعة.

وقال المشرف على إدارة التخطيط الإستراتيجي والهُوِيَّة المؤسسية الدكتور خالد البراك: إن هذا الترشيح يعكس ما تحقق للجامعة من تطوير لهُوِيَّتها المؤسسية الرامية إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن الجامعة تبنت هُوِيّة وإستراتيجية مؤسسية وفاعلة انعكس أثرها في تصنيفها ضِمن أفضل الجامعات العالمية كجامعة خضراء.

وأكد “البراك”، أن تفعيل مشروعات الهُوِيّة، انعكس إيجاباً على وظائف الجامعة وتضافُر وتكامُل جهود قطاعات الجامعة ومنسوبيها، وعلى الممارسات المطبقة في كافة قطاعاتها.

وبيَّن أن هذه الترشيحات الدولية تؤكد إسهام إستراتيجية وهُوِيَّة جامعة الملك فيصل في تحقيق الأهداف الوطنية المستدامة في مجالَي الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.