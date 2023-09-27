جامعة بيشة تحتفي باليوم الوطني الـ93 للمملكة

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احتفت جامعة بيشة ، أمس ، باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، بحضور رئيس الجامعة المكلف الدكتور محمد بن يحيى آل عجيم وجمع كبير من الطلاب والطالبات.

وتضمن الحفل عددًا من الفقرات أبرزها ، أوبريت “وطني بعنوان نحلم ونحقق”، الذي جسد ملامح من سيرة التنمية في المملكة، تلاها كلمة لرئيس الجامعة عبر خلالها عن اعتزاز الجامعة ومنسوبيها في المشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة.

وشارك طلاب وطالبات الجامعة في الفعاليات المصاحبة للاحتفاء، عبروا خلالها عن فخرهم واعتزازهم بمناسبة الوطن الذي يستحق كل حب وتقدير، وجسّدوا مشاعرهم من خلال كلمات الشكر والعرفان للوطن وقيادته الرشيدة.