جامعة جازان تحقق المركز الثاني في منافسات كرة القدم بالدورة الرياضية التاسعة لجامعات مجلس التعاون

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حققت جامعة جازان المركز الثاني في بطولة كرة القدم على مستوى جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الرياضية التاسعة، التي استضافتها جامعة حمد بن خليفة بالدوحة بدولة قطر الشقيقة، خلال الفترة من 03 إلى 11 فبراير 2023م، وشارك فيها ( 16 ) جامعة سعودية وخليجية.

وحصدت الجامعة الميدالية البرونزية في سباق ٢٠٠ متر ، وحققها الطالب فهد خبراني، فيما حقق الطالب عبدالله شامي جائزة أفضل لاعب في بطولة كرة القدم.

وأرجع عميد شؤون الطلاب رئيس وفد الجامعة الدكتور يحيى بن علي فقيهي، هذا الإنجاز إلى توفيق الله سبحانه وتعالي ، ثم للدعم غير المحدود من إدارة الجامعة وجهودها المبذولة لنجاح الأنشطة الطلابية، مؤكدًا حرص جامعة جازان على تهيئة الفرصة لطلاب منتخباتها لإكتساب المزيد من الخبرات والتجارب في مختلف الميادين التي تساعدهم على صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وتوسيع دائرة اهتماماتهم، وتفعيل التواصل بين الطلاب وزملائهم في الجوانب الرياضية والثقافية.