جامعة جازان تختمُ مشاركتَها في معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي ” فرنشايز جازان”

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اختتمت جامعة جازان اليوم، مشاركتَها في معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي “فرنشايز جازان” .

وأوضحَ المتحدثُ الرسمي لجامعة جازان موسى بن يحيى محرق، أن جناح الجامعة المشارك بالمعرض شهد تفاعلاً وإقبالاً من المهتمين والزوار، إذْ منحهم الجناح نافذة للتعرُّف على أهم الفرص الاستثمارية التي تتميَّز بها الجامعة في المجالات كافة، مضيفاً أن الجامعة تواصل تنفيذ مبادرتها الرامية لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال إبرام الشراكات وتقديم الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى التجارية والاستثمارية من خلال الجهود التي يبذلها ويقدمها معهد البحوث والخدمات الاستشارية، والإدارة العامة للاستثمار.

وأشادَ محرق بشراكة الجامعة الإستراتيجة مع غرفة جازان من خلال تقديم الدعم للمعرض، ومشاركة العديد من طلاب وطالبات الجامعة في مجال التطوع؛ بإشراكهم في العديد من الأعمال اللوجستية والتنظيمية في مثل هذه الفعاليات الكبرى، إلى جانب مشاركة العديد من رواد الأعمال من شباب وشابات الجامعة في عرض مشاريعهم الريادية والتعريف بها من خلال المعرض.