جامعة جازان تستعد لاستقبال الطلبة المستجدين

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أكّد معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أهمية تضافر الجهود في قطاعات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد؛ مشدداً على ضرورة تكامل أدوار الكوادر والطواقم التعليمية والإشرافية والإدارية واستكمال الجهود لبدء العام الجامعي الجديد وتهيئة البيئة الأكاديمية؛ لاستقبال الطلبة المستجدين والمنتظمين مع أول يوم دراسي.

جاء ذلك خلال ترؤسه مجلس الجامعة في جلسته التاسعة للعام الجامعي 1444هـ أمس، بقاعة المجلس في البرج الإداري، بحضور الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله حمد البسام، وأعضاء مجلس الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد أبو راسين، أن المجلس وافق خلال الجلسة على إنشاء أكاديمية بمسمى “أكاديمية تعليم المهن الصحية” (Health Professions Education Academy) بكلية الطب، والموافقة على عددٍ من الموضوعات البحثية والأكاديمية والإدارية والمالية، إضافة إلى تعيين وترشيح عددٍ من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.