جامعة جازان تطلق برنامج رفع كفاءات منسوبي الجهات الحكومية للتحول لأساس الاستحقاق المحاسبي

المناطق_جازان

أطلقت جامعة جازان بالتعاون مع مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية، برنامج رفع كفاءات منسوبي الجهات الحكومية للتحول لأساس الاستحقاق المحاسبي، وذلك على مسرح كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

وأكد وكيل جامعة جازان الدكتور محمد بن علي معشي أن البرنامج يشرح ثقافة التحول المحاسبي ويرفع كفاءة العاملين في الجوانب الإدارية والمالية داخل الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة منسوبي الإدارات المالية والمشتريات والأصول والمرافق بالجهات الحكومية بالمنطقة، وتعريفهم بمشروع التحول على أساس الاستحقاق.

وشهد البرنامج إقامة دورة حضرها عدد من المستفيدين من مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة، إلى جانب عرض معلومات شاملة عن البرنامج وكيفية رفع كفاءة الجهات الحكومية محاسبيًا، وفقاً لمبدأ الاستحقاق المحاسبي.