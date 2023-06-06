جامعة جازان تقيم يوم الخريجين 2023 لطلبة الطب

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أقامت كلية الطب ممثلة في وحدة الدارسات العليا والخريجين بوكالة الشؤون السريرية، اليوم، ملتقى يوم الخريجين برعاية وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المكلف الدكتور محمد بن يحيى عريشي، وذلك بمسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وانطلقت فعاليات جلسات اللقاء بالحديث عن اشتراطات هيئة التخصصات الصحية وطرق التقديم على الهيئة، واختبار الهيئة الصحية وكيفية التميز في هذه النوعية من الاختبارات، إضافة لموضوع سنة الامتياز وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى وتعليمات سنة الامتياز، ومتطلبات القبول.

كما تم إقامة لقاءات تعريفية بالتخصصات الأساسية وطرق القبول والبرامج المتاحة داخلياً وخارجياً، والتخصصات السريرية بداية بالجراحة العامة، وطب مخ وأعصاب الأطفال ،والطب الباطني ، وطب الأنف والأذن والحنجرة.