جامعة جازان تنظم حملة للتبرع بالدم

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دشن وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية المكلف الدكتور محمد بن يحيى عريشي بمقر كلية التمريض اليوم، حملة التبرع بالدم “دمك حياة”، التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع صحة جازان، ممثلة بمستشفى جازان العام وجمعية رعاية مرضى الدم بجازان “شريان”.

وتهدف الحملة والمعرض التوعوي التثقيفي المصاحب لها، إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وأهميته، وتغطية احتياجات المرضى وسد الاحتياج لمخزون بنك الدم المركزي، والمسؤولية تجاه المجتمع، والإسهام في إنقاذ حياة المرضى الذين هم في أمس الحاجة لنقل الدم.

وأشاد الدكتور العريشي بالحملة التي تؤكد توثيق التعاون بين مؤسسات المجتمع والمؤسسة التعليمية الكبرى في المنطقة، إضافة إلى المساهمة من قبل منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وإداريين بالتبرع بالدم وتعزيز مفاهيم الحملة الإنسانية.