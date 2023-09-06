جامعة جازان: لا تربطنا علاقة بـ”المفصولات”

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قطعت جامعة جازان، دابر الأحاديث التي راجت حول اقدامها على فصل موظفات سعوديات يعملن في الجامعة، وأكدت أنهن منسوبات إحدى شركات القطاع الخاص، التي انتهت عقودها مع الجامعة، وليس لها أي صفة وظيفية أو تعاقدية على الإطلاق، مع منسوبات تلك الشركة.

وبينما أكد الناطق بلسان الجامعة موسى محرق، عدم صحة ما راج من معلومات حول إقدام الجامعة على فصل الموظفات، أبدى اعتزاز جامعة جازان بأبناء وبنات الوطن، وفخرها بدورهم ومساهمتهم في مسيرة بناء الجامعة.

وشدد في ذات الوقت، على احتفاظ الجامعة بحقها تجاه كل من يحاول الإساءة، لها أو لأحد من منسوبيها أو طلبتها، دون وجه حق، باتخاذ الاجراءات القانونية التي كفلها النظام وكفلتها الدولة.