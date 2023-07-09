جامعة جدة تبدأ في استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ

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بدأت جامعة جدة – ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- اليوم ،باستقبال طلبات القبول الإلكتروني لبرامج البكالوريوس والدبلوم الانتظام للعام 1445هـ، من خلال بوابة القبول (adm.uj.edu.sa)، وتستمر حتى يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1444هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عيسى السلمي،أن الجامعة لديها عدد من التخصصات لمرحلة البكالوريوس؛أهمها ( الذكاء الاصطناعي– الأمن السيبراني–علوم البيانات -الكيمياء الصناعية –اللغة الصينية –تصميم الأزياء – التصميم الجرافيك –الإعلام الرقمي – القانون –وغيرها من التخصصات).

وأشار إلى برامج الدبلوم للكلية التطبيقية التي تواكب سوق العمل مثل ( إدارة الفندقة والضيافة–إدارة المستودعات –الإرشاد السياحي –الإدارة الرياضية والترويجية–تكنولوجيا حماية البيئة، وغيرها).