جامعة جدة تحقق المركز الأول في جائزة “تعزيز” للعمل التطوعي لعام 2023م

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حققت جامعة جدة متمثلة في فريق أكناف الحرمين لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار, المركز الأول في مسابقة “تعزيز” التابعة للجمعية الفيصلية الخيرية النسوية لتمكين العمل التطوعي في دورتها الثانية عن فئة المؤسسات التعليمية على مستوى منطقة مكة المكرمة.

وكرّم معالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان, فريق أكناف الحرمين مثنياً على المجهودات التي يبذلها الفريق في تقديم العطاء بشكل متطور ومحققاً للاستدامة ووضع بصمة للسعوديين في العمل التطوعي الدولي.

يُذكر أن مبادرة أكناف الحرمين تمثل الجامعة في برنامج جامعة بلا أسوار لتعزيز دور الجامعة في رؤية المملكة 2030 بنقل المعرفة العلمية والأكاديمية للمجتمع.