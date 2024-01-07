جامعة جدة تحقق المركز الثالث في مسابقة هواوي العالمية

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حققت جامعة جدة المركز الثالث في مسابقة هواوي العالمية في مجال (السحابة الإلكترونية) على مستوى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من خلال الطالبة ريم العثيمين؛ من كلية علوم وهندسة الحاسب.

وجرى اختيار الطالبة العثيمين من ضمن الـ9 الأوائل لتمثيل المملكة دولياً في المسابقة الإقليمية التي أقيمت بالعاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة 22 فريقًا من 11 دولة، واستمرت لمدة أربعة أشهر، تم خلالها تدريب الفرق على منصة Huawei ICT Academy بشكل يومي، بجانب عقد اجتماعات مع المدربين على مدى ثلاثة أسابيع قبل المسابقة الإقليمية.

يُذكر أن المسابقة تُعد منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات وتحفيز الفكر الابتكاري في مجال التكنولوجيا، وإثراء مردود التقنية الإيجابي المستقبلي ضمن مختلف المجالات.