جامعة جدة تحقق المركز الثالث في مسابقة الترجمة بين الجامعات العربية

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شاركت جامعة جدة في مسابقة الترجمة بين الجامعات العربية والصينية ، التي نظمها فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين.

وحققت الطالبة شوق فواز الثبيتي من كلية اللغات والترجمة بقسم اللغة الصينية بجامعة جدة المركز الثالث عن فئة الترجمة من اللغة الصينية إلى اللغة العربية من بين (٦٤٠) مشاركا من مختلف الجامعات العربية، لتعزز بذلك جامعة جدة أهمية المشاركة بالمسابقات في التعرف أكثر على الثقافة الصينية وتعزيز قدرات الطلاب اللغوية في موطن اللغة الأصلي وتكسبهم مهاراتهم التواصل وتزيد من ثروتهم اللغوية.

مما يذكر أن هذه المشاركة تحقق طموحات ومرتكزات جامعة جدة التي تنص على دعم توازن الشراكات الإستراتيجية مع الجامعات العالمية وتعزيز الشراكات مع الجامعات الصينية في مجالات العلوم والتقنية والطب والهندسة والرياضيات.