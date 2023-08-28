جامعة جدة تستخدم لغة برمجة بايثون في دراسة التحليل المكاني للمخالفات البلدية

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استخدمت جامعة جدة بقسم نظم المعلومات الجغرافية تقنية لغة برمجة بايثون وتقنيات الموبايل السحابية في دراسة التحليل المكاني للمخالفات البلدية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في مدينة مكة المكرمة.

وأفادت مُعدة الدراسة أستاذ مساعد بقسم نظم المعلومات الجغرافية بجامعة جدة الدكتورة فاطمة موسى مطاعن، أن الدراسة اهتمت بموضوع استخدام لغة Python وتقنيات الموبايل السحابية متمثلة في برنامج SW Map لإجراء التحليلات المكانية للمخالفات البلدية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في مدينة مكة المكرمة بهدف الكشف عن مواقع البؤر الساخنة لتركز المنشآت التجارية المخالفة، والتنبؤ باتجاه انتشارها مستقبلاً، مشيرةً إلى أن الدراسة اعتمدت في تحليل بياناتها على المحاضر الرسمية والاستبانات المتحصل عليها من بلدية أمانة العاصمة المقدسة، وسعت لاستخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة.

وبينت أنه من خلال نتائج الدراسة اتضح مدى فاعلية استخدام برمجية SW Map في جمع البيانات الميدانية ورفع نقاط مواقع المنشآت المخالفة, وبتطبيق التحليلات المكانية باستخدام لغة python اتضح أن المركز المتوسط لتوزيع المخالفات البلدية يقع في شمال حي جرهم على مقربة من قلب المنطقة المركزية, كما ثبت أن المركز الفعلي لمشكلة الدراسة يقع في الجنوب الغربي لحي الهجلة ومنطبق مع توزيع المخالفات البلدية لبيع التموينات.

وخلصت الدكتورة مطاعن في حديثها إلى أن الدراسة خرجت بعدد من التوصيات منها ضرورة العمل على توطين الوظائف، مع ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية من قبل البلدية، وإلزام العاملين في كافة القطاعات خاصة العاملين ضمن قطاع المنشآت متناهية الصغر بضرورة تركيب كاميرات لمراقبة أداء العاملين ضمن تلك المنشآت.