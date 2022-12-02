جامعة جدة تستضيف ملتقى “قادرون جدة”

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استضافت جامعة جدة أمس، ملتقى قادرون جدة تحت شعار ” جامعة بلا أسوار ” وذلك بالتعاون مع أمانة جدة وشبكة قادرون لأصحاب الأعمال والإعاقة .

ويهتم الملتقى في دعم وتمكين أرباب العمل في جميع أنواع الأعمال بخصوص شمل الأشخاص ذوي الإعاقة كأعضاء متساوين وفعالين في القوة العاملة، من خلال معرض مصاحب يبرز أهم أعمال الأسر المنتجة وذوي الإعاقة، بوجود الجمعيات الداعمة.

وشمل الملتقى 8 جلسات حوارية أهمها كلمة مسؤول دمج الإعاقة والتنوع بمنظمة العمل الدولية ILO يورغن مينزي.

ويأتي برنامج جامعة بلا أسوار ليؤكد أن الجامعة جزء لا يتجزأ من المجتمع في بناء علاقة تشاركية تخدم المصالح المشتركة مع المجتمع، وذلك بعرض التصميم الشامل لتعليم الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس ،وتجارب الأشخاص ذوي الإعاقة في الدمج بقطاع الأعمال.