جامعة جدة تستعرض أهم أعمال دعم التوظيف والتأهيل المهني

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استقبل معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان اليوم مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني.

وبحثا أوجه التعاون القائم بين الجامعة والصندوق، واطلعا على أعمال إدارة التوجيه والتأهيل المهني، كبرنامج تمكين الخريجين أحد برامج رؤية الجامعة، الذي يسعى من خلال استقراء متطلبات السوق وعرض أبرز إنجازات إدارة التوجيه والتأهيل المهنية .

وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية بين المرصد الوطني للعمل وجامعة جدة وقعها المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور أسامة بن عبدالرحمن الجميلي ووكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور مناحي الكناني، وتهدف إلى جمع البيانات لصالح سوق العمل وإحصاءات لأعداد التوظيف لخريجي الجامعة، مما يساعد الجامعة في اتخاذ القرار لرفع مستوى الإنتاجية، والنمو الاقتصادي لقطاعات العمل الوطنية، و رفع مؤشرات توظيف خريجي الجامعة.