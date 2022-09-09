جامعة جدة تعقد ورشة عمل ” آراء وتطلعات مستقبلية – تطوير المراكز البحثية “

المناطق_واس

عقدت جامعة جدة – أمس – ورشة عمل بعنوان ” آراء وتطلعات مستقبلية – تطوير المراكز البحثية في جامعة جدة” ، بحضور معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان وقيادات الجامعة وأعضاء الهيئة التعليمية، حيث اعتمدت الجامعة على الأولويات البحثية الإستراتيجية التي حددتها في برنامج التمويل المؤسسي في وزارة التعليم.

و استعرضت الورشة, المقترح المبدئي باعتماد مركز أبحاث لوجستيات المستقبل، والذي يمثل اهتمام الجامعة الأول باعتباره يخدم أهداف وتطلعات المملكة في أن تكون مركزاً لوجستياً عالمياً, حيث يعتمد المركز في إستراتيجيته على أهداف ومبادرات برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويشمل كل ما له علاقة باللوجستيات التقنية أو العمليات وغيرها.

وجاء المركز الثاني ليحمل اسم مركز أبحاث البيئة والتنمية المستدامة ليتماشى أيضاً مع الأولويات والمبادرات الوطنية المهتمة بالبيئة – كمبادرة السعودية الخضراء – والطاقة النظيفة والاقتصاد القائم على تدوير الكربون, ويشمل نطاق عمل المركز الأبحاث والابتكارات في المجالات السابقة وتأثيراتها الاقتصادية على المملكة.

فيما يأتي مركز أبحاث السمنة واضطرابات الأكل، ومركز جامعة جدة لأبحاث وخدمات الإعاقة, لتخدم برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحسين الصحة العامة للأفراد من خلال تقديم دراسات بحثية وخدمات استشارية.

وأكد الدكتور الحميدان، أن المراكز البحثية سيتم حوكمتها بشكل يضمن جودة واستمرارية مخرجاتها, وذلك باعتباراتها مراكز بحثية مؤقتة، تخضع للمراجعة بشكل دوري. كما أكد معاليه ضرورة تكامل سلسة القيمة للمنتجات البحثية، والتي تضمن تحويل الأبحاث من حالتها النظرية البحتة إلى منتجات ذات مردود اقتصادي.