جامعة جدة تقدم خدمات مجتمعة للحجاج في موسم حج 1444

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تشارك جامعة جدة في موسم حج هذا العام، بتقديم خدمات اجتماعية تطوعية في عدة مجالات لإظهار الجهود التي تبذلها القيادة -أيدها الله- لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وتمثلت المشاركة في إقامة معرض “رحلة المشاعر الإنسانية 2” بمجمع جدة بارك، يهدف إلى تعريف المجتمع بدور الفنون والعمارة في خدمة الحجاج والمعتمرين وتاريخ عمارة الحرمين وأهمية المحافظة على التراث والتاريخ الإسلامي والتوسعة السعودية للحرمين الشريفين، إلى جانب شرح للمعاني السامية التي تقف خلف فريضة الحج لغير المسلمين خاصة.

كما تنظم الجامعة حزمة ورش عمل فنية حية وسط الجمهور لجميع فئات المجتمع، تتناول التعريف بعناصر العمارة الإسلامية للحرمين الشريفين والخدمات المقدمة للحجاج، إضافة لإظهار جمال وفنون الخط والتصاميم الإسلامية على مدى العصور عن طريق اشراكهم في أعمال فنية متنوعة منها رسم اسكتشات لعناصر معماريه للحرم المكي وصناعة الكسوة والسجاد وتوظيف التقنية كالرسم الديجتال وتقنية الهولوجرام وغيرها من الفعاليات.

فيما تم تجهيز فريق التطوع “أكناف الحرمين” لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار بالمشاركة في تفويج الحجاج من جدة إلى مكة المكرمة، في حين تم إطلاق مبادرة “حقيبة حاج”، وذلك عبر استقبال الحجاج في مطار الملك عبد العزيز الدولي وتوزيع أكثر من 100 حقيبة ظهر لحجاج الخارج تحتوي على أهم احتياجات الحاج يتم ترتيبها من قبل الفريق التطوعي ،وكذلك سيتم تقديم برامج توعوية للحجاج في عدة جوانب فقهية وطبية ومجتمعية .