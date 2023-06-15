جامعة جدة تقيم حفل جائزتها للتميز في عامه الأول

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أقامت جامعه جدة أمس، حفل جائزة الجامعة للتميز في عامها الأول، وتهدف إلى الإسهام في تطوير الأعمال والمهام في الجامعة للتحول إلى مجتمع معرفي مبتكر متميز.

وبدأ الحفل بعرض مرئي عن تميز الجامعة وأهم إنجازاتها، ثم ألقى معالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه للمشاركين في الجائزة التي تسعى إلى نشـر ثقافـة الجـودة والتميز المؤسسي، وزيادة الوعـي حـول ممارساتها بيـن جميـع الكـلـيـات والقـطـاعـات والسعي لإعـداد قيادات أكاديمية وإداريـة تطبق ثقافـة الجودة في جميع ممارساتها.

وأبدى الحميدان أهمية الجائزة بتفاعل أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب المشاركين؛ حيث تجاوز عددهم أكثر من ٦٣٠ مشاركاً، لتنافس ضمن عشرة مسارات تخدم جميع أولويات الجامعة وتوجهاتها الاستراتيجية.

وقد منح معاليه جائزة مسار القيادي المتميز لجميع قيادات الجامعة، نظراً للجهد الاستثنائي للقيادات، ودورهم في تحقيق مستهدفات رؤية الجامعة -الجامعة السعودية الحديثة- وتميزهم لعام ١٤٤٤ هـ .

ثم ألقى وكيل الجامعة للتنمية المستدامة الدكتور مناجي الكناني، كلمة أوضح فيها أهمية الجائزة وارتباطها بمستهدفات برنامج التميز المؤسسي أحد برامج رؤية الجامعة -الجامعة السعودية الحديثة-، حيث تسهم في تطوير الأعمال والمهام داخل الجامعة لتتحول الجامعة إلى مجتمع معرفي، يشجع ويكرم المتميزين في مجالات اهتمام الجامعة وينمي روح الإبداع والابتكار وتحفيز المواهب والقدرات والتميز على جميع المستويات.

وفي نهاية الحفل كرّم معالي رئيس الجامعة الكادر الإداري والأكاديمي والطلاب والطالبات المتميزين والمتميزات.