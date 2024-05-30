جامعة جدة تمنح قبولًا مباشرًا للطلاب والطالبات المتميزين في مسابقة “صناعيو المستقبل”

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منحت جامعة جدة القبول المباشر لـ (11) طالبًا وطالبة الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة “صناعيو المستقبل “، وذلك ضمن فعاليات معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز.

ويعد برنامج القبول المباشر أحد برامج إدارة استقطاب الموهوبين والاهتمام بالمواهب الشابة التي تعد المورد الأهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأنشأت جامعة جدة إدارة استقطاب ورعاية الموهوبين التي بدورها ترجمة هذا التوجه بتقديم وبناء برامج ومبادرات متميزة لاستقطاب ودعم الموهوبين والمتفوقين، داخل الجامعة وخارجها من طلاب التعليم العام، حيث تسعى برامج الإدارة إلى تعزيز قدرة الطلبة الموهوبين والمتفوقين في تفعيل دورهم الريادي داخل المجتمع.