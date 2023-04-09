جامعة جدة تنفذ مبادرة “أكناف الحرمين” لخدمة ضيوف الرحمن

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نفذت جامعة جدة مبادرة “أكناف الحرمين لخدمة الحجاج والزوار والمعتمرين”؛ لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار بعلى مدار العام، وبشكل خاص في شهر رمضان المبارك.

وتقوم المبادرة من خلال كلية العلوم والآداب بفرع الجامعة بخليص بالتعاون مع إدارة التطوع والمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع الادارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومن خلال نخبة من المتطوعين والمتطوعات في تنظيم الحشود والصفوف والترجمة وتعليم القرآن الكريم في مقرأة الحرم المكي والتطوع الصحي.

كما تشمل المبادرة التوجيه والإرشاد وحسن الاستقبال وترتيب الصفوف؛ مما يحقق، رؤية جامعة جدة “جامعة بلا أسوار” لتقديم الدعم اللوجستي في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار في الحرمين الشريفين وبشكل خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، والاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية الأكاديمية في الجامعة وتوظيفها في مجال خدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية.

وساهمت المبادرة في تحفيز المتطوعين والمتطوعات والعمل على بناء الفريق وتدريبه للعمل الاحترافي وتوسيع مداركهم وذلك من خلال ورش العمل والدورات المتخصصة والمحاضرات التوعوية، عقد الاجتماعات لتوضيح آلية تنفيذ المبادرة واداءها باحترافية لخدمة ضيوف الرحمن بما يتناسب مع شرف المكان وشرف الزمان في أطهر بقعة على وجه الأرض.