جامعة جدة داعمة للبحث العلمي في الملتقى العلمي الطلابي السادس

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احتفت جامعة جدة أمس، بالطلاب الفائزين في الملتقى العلمي الطلابي السادس؛ الذي يهدف إلى تطوير البحث العلمي، واستثمار الطاقات وتمكينها وتنمية الوعي، وتعزيز الإبداع والمسؤولية لدى طلاب وطالبات الجامعات السعودية.

وشارك أكثر من 2000 طالب وطالبة بنحو 1200 بحث وابتكارات علمية تدعم محاور (اللوجستيات, والعلوم الأساسية والصحية والهندسية, والعلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية).

وقدمت الجامعة للطلاب الفائزين جوائز بقيمة تجاوزت 200 ألف ريال لدعم الأبحاث العلمية والابتكارات، وتشجيع الطلاب والطالبات في الاستمرار واستكمال رحلة البحث العلمي بعد عرض منتجاتهم على لجنة التحكيم والجمهور لمدة يومين متوالين, استقبل فيها مركز جامعة جدة للمؤتمرات أكثر من 3000 زائر، حيث تم تقديم الدورات التدريبية وورش العمل مجاناً والتعرف على أبحاث المشاركين.

يُذكر أن الملتقى شارك فيه عددٌ من الجامعات والمؤسسات الحكومية, وتضمن توقيع 7 اتفاقيات في مجال الأبحاث العلمية، كان أبرزها اتفاقية تعاون مع أمانة جدة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا وغيرها.