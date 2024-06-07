جامعة حائل تختتم حفل الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 1445هـ

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نظمت جامعة حائل ممثلة بعمادة شؤون الطلاب أمس، الحفل الختامي للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 1445هـ، بحضور رئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف، وذلك بالمدينة الجامعية.

وشمل الحفل الختامي, عدداً من القصائد الشعرية الوطنية، وعرض أعمال للطلبة الموهوبين في المجالات الفنية والابتكارية والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى عرض فيلم وثائقي عن أبرز أنشطة عمادة شؤون الطلاب، وعرضاً مرئياً شارك فيه عدد من خريجي الجامعة في المجالات الطبية والإدارية والرياضية وغيرها، ومسرحية، وأوبريت بعنوان “السعودية دارنا وفخرنا وعزنا” من أداء طلبة الجامعة.

وقدمت الطالبة براءة فهد الراشد لوحة تشكيلية تمثل صورةً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تسلّمها رئيس الجامعة.

وفي نهاية الحفل كرّم رئيس الجامعة الجهات الداعمة للأنشطة الطلابية، كما كرّم الكليات المشاركة في الأنشطة الطلابية، والفرق الطلابية الفائزة بمراكز متقدمة في المسابقات المحلية والدولية.