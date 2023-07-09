جامعة حائل تعلن مواعيد القبول السنوي للعام الجامعي 1445هـ

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أعلنت جامعة حائل مواعيد إجراءات القبول السنوي لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية العامة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ ، التي ستكون يوم الأحد 28 ذي الحجة 1444هـ الموافق 16 يوليو 2023 وسيغلق الخميس 2 محرم 1445هـ الموافق 20 يوليو 2023م, وذلك من خلال بوابة القبول الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل ‏الدكتور عبدالله الزهراني أن عملية القبول تتم حسب نوع الشهادة الثانوية ‏والنسبة الموزونة وبناء على ذلك تظهر الرغبات للمتقدمين الذين عليهم ‏تحديد الرغبات حسب الأولية ويمكنهم تعديل رغباتهم حتى موعد إغلاق ‏بوابة القبول المحدد وسيتم إشعار المقبولين بنتيجة القبول يوم الخميس 9 ‏محرم 1445 الموافق 27 يوليو 2023 من خلال الرسائل النصية على رقم ‏الهاتف المحمول للمتقدم المدوّن في البيانات الأساسية ، حاثاً المتقدمين والمتقدمات على الاطلاع على دليل القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم الذي يتضمن شروط القبول والتخصصات المتاحة والنسب الموزونة المطلوبة والذي أعلنته الجامعة ونشر على موقعها الإلكتروني.

وأكد الدكتور الزهراني أنه على الطلبة المقبولين في جامعة حائل ضرورة الدخول على حساباتهم بعد إعلان نتائج القبول عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية بموقع الجامعة لتأكيد القبول خلال الفترة المحددة وفي حال عدم تأكيد المتقدم للقبول سوف يتم استبعاده ويعد قبوله ملغياً وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول يوم الأحد 12 محرم 1445هـ الموافق (30 يوليو 2023).