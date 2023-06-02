“جامعة حفر الباطن” تحتفي بتخريج الدفعة التاسعة للعام الجامعي 1444 هـ

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز – أمير المنطقة الشرقية، وحضور صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد – محافظ حفر الباطن – تحتفل جامعة حفر الباطن الأحد القادم ، بتخريج الدفعة التاسعة من طلبتها والبالغ عددهم 4375 خريجًا وخريجة في مراحل الماجستير والبكالوريوس والدبلوم المتوسط ودرجة المشاركة، والذي سيقام بالملعب الرياضي لنادي الباطن.

ونوه رئيس الجامعة الدكتور صالح آل صقر برعاية سمو أمير المنطقة للحفل، الذي يأتي امتدادًا لعناية القيادة الرشيدة – أعزّها الله – والدعم المتواصل لكل ما يتّصل بالعلم والتعليم، مثمنًا حضور ومشاركة سمو المحافظ لأبنائه وبناته الخريجين والخريجات فرحتهم، ووقوفه الداعم لمسيرة الجامعة.