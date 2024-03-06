جامعة حفر الباطن تحصل على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الكامل

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حصلت جامعة حفر الباطن على الاعتماد المؤسسي الكامل غير المشروط حتى فبراير 2029 م، بعد تحويل الاعتماد المؤسسي المشروط من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك نظير تطبيقها نظم ومعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي.

وأوضح رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور خالد الحربي أن تحقيق هذا الإنجاز جاء نتيجة للدعم السخي من لدن الحكومة الرشيدة للجامعات ولكل ما من شأنه تجويد وتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعد تتويجاً لمسيرة الجامعة، وسعياً منها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية والمواءمة بينها وبين مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وثمن الحربي الجهود المبذولة وتعاون وحدات وإدارات الجامعة الأكاديمية والإدارية ومنسوبيها والتي بُذلت في سبيل تطوير الأداء المؤسسي للجامعة وفق أفضل معايير الجودة والتميز، وأسهمت بتحقيق هذا الإنجاز.