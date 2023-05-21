جامعة دار الحكمة تحفز الإبداع والابتكار في البحث العلمي عبر مؤتمر “التعليم والقيادة التربوية”

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نهضت جامعة دار الحكمة بدور البحث العلمي في الرقي بالمنظومة التعليمية، وتفعيل الشراكات بين الجامعات والتعليم العام، ووسائل تحقيق التكامل بين أقطاب العملية التعليمية في كافة مؤسسات التعليم.

ونظمت الجامعة على مدى يومين مؤتمرها العلمي الثاني في مجال التعليم والتربية بالشراكة مع شركة إجادة للتعليم، بعنوان:” الإبداع في التعليم والقيادة التربوية”، استقطبت خلاله المختصين في التربية والتعليم من داخل المملكة وخارجها.

وتطرق المؤتمر خلال جلساته العلمية لرؤية المملكة 2030، وسعيها إلى تطوير التعليم ومواكبة تطوراته، واستلهام أحدث تجاربه المميزة على المستوى المحلي والعالمي، خصوصاً وقد حققت المملكة المراكز الأولى عالمياً في مجال التعليم.

من جانبه تحدث مدير عام إدارة التعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف بن عابد الزارع؛ خلال المؤتمر عن الواقع التعليمي في المملكة، والتطور الذي يشهده، وسعي مؤسساته للارتقاء بمستوى الأداء، واعتماد الحلول العملية والمبتكرة لذلك، ومدّ إداراته المختلفة لجسور التعاون بينها، وتبادل الخبرات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأكدت رئيسة جامعة دار الحكمة الدكتورة عبير الدغيثر؛ حرص الجامعة على إعداد القادة وتأهيلهم في مجال التعليم، واعتماد الجامعة برنامج ماجستير القيادة التربوية، وهو من البرامج الرائدة في المملكة الذي يقدم مقررات ومواد حديثة ومتقدمة تحت مظلة القيادة التربوية.

وأشارت إلى أن المؤتمر يلخص رسالة دار الحكمة التي تعمل على تهيئة بيئة تعليمية محفزة على التطوير والإبداع والبحث العلمي وخدمة المجتمع؛يذكر أن مؤتمر التعليم والتربية يعد الثاني في مجال التعليم الذي تعقده جامعة دار الحكمة؛ فيما خرج المؤتمر بحلول إيجابية للمشاكل والتحديات التي يواجها التعليم والقيادة التربوية.