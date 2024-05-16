جامعة دار الحكمة تطلق مؤتمر الإبداع والتكنولوجيا والاستدامة 2024

المناطق_واس

أطلقت جامعة دار الحكمة أمس الأربعاء، مؤتمر الإبداع والتكنولوجيا والاستدامة 2024 تحت عنوان “نحو بيئة محفزة للإبداع والابتكار”, بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين المحليين والدوليين لمناقشة المواضيع المترابطة في الإبداع والتكنولوجيا والاستدامة.

وتناول المؤتمر أفضل الممارسات في التكنولوجيا والأبحاث العلمية البينية التي تعزز فهم التقدم التكنولوجي الذي يُمكن من الابتكار والتطوير ومواجهة التحديات العالمية، ودور التكنولوجيا المتقدمة في التنمية المستدامة والتحول الرقمي، إضافة إلى الإدارة والسياسات والأخلاقيات لتحقيق التنمية المستدامة؛ مسلطاً الضوء خلال جلساته العلمية على محاور رئيسية تتمثل في الإبداع والتكنولوجيا والاستدامة، وطرح الجوانب البحثية التي تعزز فهم التقدم التكنولوجي الذي يمكن من الابتكار والتطوير، إضافة إلى الجلسات الاستشارية، إلى جانب ورش العمل التي تصب في إثراء الإبداع وتطوير المهارات الاساسية المساهمة في تحقيق الاستدامة.

وخصص المؤتمر قسماً لعرض الأوراق والملصقات العلمية للباحثين؛ وذلك انطلاقاً من تجسيد الجامعة في استشراف المستقبل العلمي والعملي، والوقوف على مستجداته لتكون شريكاً فاعلاً في جوانب التنمية المختلفة؛ وعكس خطة الجامعة الإستراتيجية التي تعمل على مد جسور التعاون العلمي والثقافي بينها وبين المؤسسات المحلية والعالمية.