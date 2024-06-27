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جامعة طيبة تعلن عن إتاحة فرصة التحويل الداخلي والخارجي للطلاب والطالبات للدراسة بالجامعة وفروعها

27 يونيو 2024 - 7:55 صباحًا

المناطق_المدينة المنورة

‎أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم عن إتاحة فرصة التحويل الداخلي والخارجي للطلاب والطالبات للدراسة في مقر الجامعة ‫بالمدينة المنورة‬ وفروعها في المحافظات حتي الـ30 ذو الحجة 1445هـ.

وعبّرت الجامعة عن حرصها على إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للتحويل والاستفادة من برنامج الجامعة، بعد استيفاء متطلبات التحويل كما دعت الراغبين بتقديم المستندات والوثائق المطلوبة والاطلاع على الضوابط والشروط عبر الرابط التالي : https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Sector/SectorPage.aspx?ID=40&PageId=1147 .

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27 يونيو 2024 - 7:55 صباحًا
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