جامعة طيبة تعلن موعد الترشيح للقبول لمرحلة البكالوريوس والدبلوم لعام 1446هـ

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أعلنت جامعة طيبة عن موعد فتح باب الترشيح للقبول للسعوديين وللمنح الداخلية على برامج مرحلة البكالوريوس والدبلوم في الجامعة وفروعها للعام الجامعي 1446هـ، وذلك عبر موقع الجامعة اعتباراً من يوم الثلاثاء 19-12-1445هـ للطالبات والمنح الداخلية والخميس 21-12-1445هـ للطلاب، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس 28-12-1445هـ
وأوضحت الجامعة أنه سيتم استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالجامعة عبر نظام القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات وسيكون القبول لهذا العام موحداً في الجامعة وفروعها ومتاح لجميع مناطق المملكة.
وأكدت على أهمية الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط الترشيح للقبول والإجراءات المتبعة والمواعيد المهمة من خلال دليل الالتحاق على موقع الجامعة الإلكتروني.
ونوهت الجامعة بأنه لا يمكن التعديل على البيانات الأكاديمية بعد إغلاق بوابة الترشيح و يتحمل الطالب كامل المسؤولية عن صحة البيانات و متابعة توجيهات وإجراءات القبول من خلال ما يتم نشره على بوابة القبول الإلكتروني و رسائل الجوال والبريد الإلكتروني للمتقدم.