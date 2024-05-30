جامعة طيبة: تمديد التقديم على برامج الماجستير والدكتوراه حتى الـ 27 من ذي القعدة

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أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، تمديد فترة التقديم على برامج الدراسات العليا بالجامعة للسعوديين والمنح الداخلية لغير السعوديين، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446 هـ، حتى الـ 27 من شهر ذي القعدة الحالي.

وبيّنت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن التقديم يشمل برامج الماجستير والدكتوراه في تخصصات كليات التربية، والحقوق، والحاسب الآلي، والآداب، ممن تنطبق عليهم الشروط العامة للقبول، من خلال تقديم المستندات والوثائق المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للقبول.