جامعة طيبة تنفّذ حملة للتوعية بطرق الاستخدام الأمثل للأدوية

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تنفّذ جامعة طيبة بالمدينة المنورة حملة “أدويتك بالملي” بهدف توعية المجتمع حول الاستخدام الأمثل للأدوية والجرعات الصحيحة لتناول الدواء وفق العمر، وطرق تلافي الآثار الجانبية.

وبيّنت الجامعة أن الحملة التي ينفذها طلاب وطالبات كلية الصيدلة بالجامعة للعام الثامن على التوالي، تقام في “الراشد مول” و “بوليفارد العروبة”، اليوم وغدًا، بدءاً من الـ 9 مساء، ولمدة 3 ساعات.

ودعت الجامعة أفراد المجتمع للاستفادة من الحملة الإرشادية والتثقيفية التي تأتي ضمن الفعاليات المجتمعية التي تقيمها الأندية الطلابية بعمادة شؤون الطلاب لخدمة المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.