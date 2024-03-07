جامعة طيبة وهيئة تقويم التعليم والتدريب توقعان اتفاقية تنفيذ دراسات تقويمية لـ 7 برامج أكاديمية

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وقعت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، اتفاقية تعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي؛ لتنفيذ الدراسات التقويمية لـ 7 برامج أكاديمية من برامج الجامعة.

وقع الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور جمال المرعشي، ومدير عام الاعتماد البرامجي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور بندر عبدالرحمن الخيّال.

ويستمر العمل بالاتفاقية لمدة سنتين، حيث سيتم تنفيذ الدراسات التقويمية لسبعة برامج أكاديمية من برامج جامعة طيبة، وتتضمن آلية تحديد البرنامج الأكاديمي، والبرنامج الزمني لتنفيذ الدراسة التقويمية.