جامعة فهد بن سلطان بتبوك تحتفي بيوم التأسيس

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نظمت جامعة فهد بن سلطان بتبوك احتفالاً بذكرى يوم التأسيس السعودي، وذلك اعتزازاً بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكاراً لتأسيسها منذ ثلاثة قرون واستمرارها في البناء والتنمية، بحضور عمداء الكليات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة والطلاب والطالبات.

وتضمنت الفعاليات إقامة “معرض يوم التأسيس” الذي يستعرض تاريخ الدولة السعودية بمراحلها وجذورها منذ نشأتها ومحطاتها المفصلية التي قادت للحاضر المزدهر الذي يشهده الوطن، بالإضافة إلى معرض فني، وأركان تحكي معاني جوهرية وتاريخية مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة المملكة وعروض فنية وشعبية ومقتنيات تراثية.