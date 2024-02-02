جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تثري معرض القاهرة للكتاب بأكثر من 700 إصدار في مجالات الأمن الشامل

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تشارك جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في فعاليات الدورة (55) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار تنفيذها للخطة الإعلامية العربية الثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب لنشر الوعي والثقافة الأمنية، وضمن جهودها واهتماماتها بمجالات البحث العلمي والنشر الذي يُعَدّ أحد مرتكزات الجامعة الأساسية.

وتأتي مشاركة الجامعة بإصداراتها التي بلغت ما يزيد على (700) إصدار علمي مُحَكّم، إدراكاً للدور المهم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يُعَدّ أحد أكبر الفعاليات الثقافية على الصعيد العربي والإقليمي، حيث يتضمن جناح الجامعة عرضاً لإصداراتها العلمية والإعلامية والتوعوية في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والثقافية في تخصصات الوقاية من الجريمة، والأدلة الجنائية، ونظم العدالة الجنائية والأمن السيبراني، إضافة إلى إصدارتها في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة والاتجار بالبشر التي أضحت مراجع رئيسة للباحثين في هذه المجالات عربياً ودولياً، إضافة إلى الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة.

كما يعرض الجناح أفلاماً وثائقية تُعَرّف بمناشط الجامعة وإبراز الجوانب المهمة من الإنجازات التي حققتها في مجال اختصاصها واهتمامها كمكافحة الإرهاب والمخدرات وعلوم الجريمة، والأمن الوطني، وحقوق الإنسان، وغيرها، إضافة إلى شاشات تفاعلية لاستعراض منتجات الجامعة الأكاديمية والبحثية.

وتسعى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب من خلال هذه المشاركات في المعارض الدولية إلى تعزيز انتشار الكتاب الأمني والثقافة الأمنية، وإثراء المكتبة الأمنية العربية المتخصصة بكمّ مُقَدّر من الإصدارات العلمية، مما جعلها أحد أكبر الناشرين العرب والدوليين المتخصصين في مجال العلوم الأمنية، وكذلك حققت مركزاً متقدماً في مجال النشر الإلكتروني.

يُذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تقوم بترجمة إصداراتها العلمية إلى عدد من اللغات العالمية، واتجهت كذلك إلى تحويل جميع إصداراتها ورسائلها العلمية وأبحاث الندوات العلمية والمؤتمرات إلى رقمية إلكترونية سعياً نحو بناء مكتبة أمنية رقمية تخدم الباحثين والمهتمين، فيما أتاحت إمكانية الحصول عليها عبر المستودع الرقمي والمتجر الإلكتروني في بوابتها الإلكترونية.