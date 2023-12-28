جامعة نجران تبدأ باستقبال طلبات التسجيل في دبلوم “التعدين”

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بدأت جامعة نجران ممثلة في الكلية التطبيقية في استقبال طلبات التسجيل في دبلوم “التعدين”، الذي يستمر حتى 28 من شهر جمادى الآخرة الجاري.

وأوضحت الجامعة أنه يمكن لخريجي الثانوية وما بعدها والباحثين عن العمل ومن هم على رأس العمل، التسجيل من خلال الدخول على الرابط:

https://edugate.nu.edu.sa/nu/ui/guest/application_online_paid/index/typeApplicationOnlineIndex.faces .

وذكر الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية الدكتور بلقاسم حسن الجعفري، أن البرنامج يُعد الأول من نوعه في المنطقة الجنوبية، حيث يدعم توجهات الجامعة البحثية، ويتوافق مع جيولوجيا المنطقة، كما يُسهم البرنامج في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030.