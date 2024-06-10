جامعة نجران تحصل على 4 شهادات عالمية من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)

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حققت جامعة نجران 4 شهادات عالمية من المنظمة الدولية للمعايير (ISO) في مجالات حيوية؛ لتطوير البنية التحتية التقنية وضمان الخدمات الإلكترونية الموثوقة.

وحصلت الجامعة على شهادة ISO 20000 في إدارة خدمات تقنية المعلومات، لتقديمها خدمات رقمية متكاملة وعالية الجودة لطلابها وموظفيها، وشهادة ISO 22301 في إدارة استمرارية الأعمال، لامتلاكها لخطط فعالة لضمان استمرارية عملياتها الحيوية وخدماتها في ظل أي ظروف طارئة، وشهادة ISO 31000 في إدارة المخاطر، لتميزها في تعزيز قدرتها على تحديد ورصد ومواجهة و إدارة المخاطر المختلفة، وشهادة ISO 38500 في حوكمة تقنية المعلومات، لالتزامها بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الرقمية والشفافية في استخدام التقنية.

وأكد وكيل عمادة التحول الرقمي ومصادر المعرفة للتحول الرقمي بالجامعة الدكتور سلطان آل مكدي، أن هذه الإنجازات ستُعزز من قدرة الجامعة على تقديم خدمات إلكترونية موثوقة وآمنة، وتضمن تطوير بنيتها التحتية التقنية والمعلوماتية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، إضافةً إلى تعزيز ثقة المستفيدين في جاهزية الجامعة للتعامل مع التحديات المستقبلية، وضمان استمرارية عملياتها الرئيسة، مما ينعكس إيجاباً على تجربة الطلاب والموظفين وجودة الخدمات المقدمة.