جامعة نجران تحقق مراكز متقدمة ضمن تصنيف التايمز العالمي للجامعات العربية

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حققت جامعة نجران المرتبة 121 في تصنيف التايمز العالمي للجامعات العربية للعام 2023م، كما حصلت على المركز 13 على مستوى الجامعات السعودية في مؤشر الاقتباسات العلمية.

وأوضح رئيس وحدة التصنيفات العالمية بالجامعة الدكتور عادل الشهراني، أن هذا الإنجاز يضاف لإنجازات سابقة ومتتالية تحققها الجامعة؛ لتعكس جهودها البحثية واهتمامها بنوعية الأبحاث التي تخدم جودة التعليم بالجامعة.

وبين أن تصنيف التايمز العالمي للجامعات العربية يجري على نفس إطار عمل تصنيف تايمز للجامعات العالمية، باختلاف بعض المقاييس الجديدة التي تعكس ميزات ومهام الجامعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يتم الحكم على الجامعات وفق مؤشرات أداء مختلفة تشمل التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والتوقعات الدولية، والاقتباسات العلمية، لتوفير المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات.