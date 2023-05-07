جامعة نجران تختتم حملتها التوعوية المجتمعية عن مرض “الربو”

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اختتمت جامعة نجران ممثلةً بكلية الطب والمستشفى الجامعي، بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الصدر لدى الأطفال أمس، الحملة التوعوية المجتمعية عن مرض “الربو”، التي جاءت بالتزامن مع “اليوم العالمي للربو”، وذلك في مجمع نجران بارك التجاري بمدينة نجران.

وهدفت الحملة التي استمرت يومين، إلى تعزيز الوعي عن مرض “الربو”، والتحكم فيه، والتعريف بأهم السلوكيات الوقائية لتجنب مثيرات “الربو”، وكذلك الطرق الصحيحة لاستخدام الأدوية العلاجية والوقائية حسب توجيهات الطبيب المعالج, كما صاحب الحملة معرضاً توعوياً اشتمل على أركان متخصصة لتوعية المجتمع بأمراض “الربو” والأجهزة التنفسية لدى الأطفال وكبار السن.