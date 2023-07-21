جامعة نجران تدعو طلابها وطالباتها للتسجيل في برنامج الابتكار في الأمن السيبراني

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دعت جامعة نجران طلابها وطالباتها للمشاركة في برنامج الابتكار في الأمن السيبراني “سايبرك الابتكار”، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني؛ بهدف تمكين المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال الواعدين في مجال الأمن السيبراني من بلورة أفكارهم في بيئة ابتكارية محفزة، ودعم المواهب الوطنية لتوطين التقنيات، الذي يستمر التسجيل فيه حتى يوم الأربعاء الموافق 9 / 8 / 2023م، عبر المنصة المخصصة في الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للأمن السيبراني www.nca.gov.sa.

ويركز البرنامج الوطني على أربع أولويات رئيسية تشمل تأمين مدن المستقبل، وتسخير التقنيات الإدراكية، وصمود المستقبل الصناعي، وحماية العالم الافتراضي، ويمكّن المشاركين فيه من الاستفادة من الجلسات الإرشادية والاستشارات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين في مجالات الابتكار والأمن السيبراني والتقنيات المستقبلية، إضافة إلى إتاحة الزيارة لأحد أفضل مراكز الابتكار في العالم، لاستكشاف التقنيات المستقبلية، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، والترويج لمنتجات رواد الأعمال والمبتكرين السعوديين على المستثمرين.