جامعة نجران تشارك في منتدى التدريب الطبي في كوريا الجنوبية 2023

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شاركت جامعة نجران ممثلة في كلية الطب، في منتدى التدريب الطبي في كوريا الجنوبية 2023، الذي نظمته الملحقية الثقافية السعودية في سيئول خلال الفترة من 11 – 15 / 9 / 2023م برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية كوريا الجنوبية سامي السدحان.

وأوضح عميد كلية الطب في جامعة نجران الدكتور محمد حنيف، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في التدريب الصحي بين وزارة التعليم، والمستشفيات والجامعات الكورية؛ وفقًا لمعايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تسعى لجودة التدريب وتطوير الممارسين الصحيين، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الوطني للقطاع الصحي، مؤكدًا أن المشاركة تمثل فرصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة مع نظرائهم في الجامعات الكورية، وتعزيز التعاون العلمي والتدريبي في التخصصات الصحية، وتحسين مستوى التعليم الطبي وتقديم خدمات صحية متميزة بين البلدين.

وقد زار الوفد المشارك الذي يضم الأطباء السعوديين المبتعثين من الكلية لدراسة التخصصات الطبية الدقيقة بجامعة نجران عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية والجامعات الكورية، واطلعوا على أحدث التقنيات المستخدمة في مجالات التشخيص والعلاج.