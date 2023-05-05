جامعة نجران تطلق حملة توعوية بمرض الربو بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الصدر لدى الأطفال

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أطلقت جامعة نجران ممثلةً بكلية الطب والمستشفى الجامعي، بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الصدر لدى الأطفال أمس، حملة ومعرضاً توعوياً بالتزامن مع “اليوم العالمي للربو”، وذلك في مجمع نجران بارك التجاري بالمنطقة.

وأوضحت أن الحملة تتضمن معرضاً توعوياً يشتمل على أركان متخصصة لتوعية المجتمع بأمراض الربو والأجهزة التنفسية لدى الأطفال وكبار السن ، وماهيتها ، وكيفية التعرف عليه ، وعلاقة الربو بالتغيرات المناخية ، وأسباب الإصابة به ، وطرق الوقاية منه ، وأزمة الربو والاختناق الشديد لدى مرضى الربو والمصابين به ، وكيفية التعامل مع حالات الربو وإنقاذ الحياة ، والأدوية المساعدة لعلاج المرض.