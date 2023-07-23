جامعة نجران تطلق عدداً من دورات منصة “NUx” للتعلم مدى الحياة

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تبدأ جامعة نجران الثلاثاء المقبل في استقبال طلبات التسجيل في دورات منصة “NUx” للتعلم مدى الحياة، ويستمر التسجيل حتى يوم السبت 2023/8/5.

وأوضحت الجامعة أن الدورات التدريبية تستهدف كافة أفراد المجتمع من خلال تقديم 3 دورات في ” مقدمة لغة البايثون”، و ” التطبيقات المكتبية من حزمة الأوفيس”، و” الذكاء العاطفي”، كما أنها مرخصة من المركز الوطني للتعلم الإلكتروني، وسيتم تسجيل ساعاتها في السجل المهاري للطلبة.

وتأتي منصة “NUx” المرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ضمن جهود الجامعة في تطوير العملية التعليمية وتعزيز مخرجاتها بدعم التعلم الذاتي والمستمر مدى الحياة لإتاحة الفرصة للجميع في سرعة الوصول لمهارات المستقبل التي تُلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل.