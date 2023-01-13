جامعة نجران تطلق مبادرة ” التسامح لغة العالم”

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أطلقت جامعة نجران، أمس، مبادرة “التسامح لغة العالم”، ضمن برنامج سفراء الوسطية، ومنافسات الجامعات لمبادرة تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال والسلام، بحضور رئيس جامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري.

وثمن الدكتور الخضيري، جهود القائمين على المبادرة وما يقدمونه من حملات وبرامج متنوعة لتحقيق مراكز متقدمة للجامعة ضمن منافسات الجامعات في البرنامج.

من جهته أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور يوسف الحازمي، أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بصور التسامح وأهميته للتوافق النفسي والاجتماعي، وتحسين مستوى الاعتزاز بالدين الإسلامي، وكذلك تحقيق الانتماء الوطني، وتنمية مهارات المربين في غرس قيم التسامح لدى الأجيال، مشيرًا إلى أن المبادرة تتضمن حملات توعوية ومعارض افتراضية، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية، ولقاءات حوارية.