جامعة نجران تطلق منصة العمل التطوعي “عطاء وطن”

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دشن رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري أمس، المنصة الوطنية للعمل التطوعي بالجامعة؛ وذلك تزامنًا مع يوم التطوع السعودي والعالمي الذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام، تحت شعار “عطاء وطن”.

واستعرض الدكتور الخضيري خلال حفل التدشين جهود المملكة في دعم العمل التطوعي وجعله ضمن رؤية 2030، كونه يمثل أبهى صور التكافل والتلاحم المجتمعي، مؤكداً حرص الجامعة على دعم المبادرات التطوعية المعززة والمفعلة لأدوار منسوبيها التطوعية واستثمار خبراتهم ووقتهم وتسخيرها في هذا المجال.

ويأتي إطلاق المنصة إدراكاً من الجامعة بأهمية العمل التطوعي والمساهمة في نشر وترسيخ ثقافته.