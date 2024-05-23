جامعة نجران تنظم معرضاً يبرز جهود المملكة في دول طلاب المنح الدوليين بالجامعة

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دشّن رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري أمس، معرضاً نظمته وحدة التوعية الفكرية بالجامعة، يهدف لإبراز جهود المملكة حول العالم، وذلك من خلال دول طلاب المنح الدوليين بالجامعة.

وتجوّل الدكتور الخضيري داخل المعرض الذي يوثّق جهود المملكة التنموية وإسهاماتها المتعددة في بلدان طلاب المنح.

وأكد وكيل الجامعة للأعمال والاستثمار المشرف على وحدة التوعية الفكرية الدكتور يوسف الحازمي، جهود المملكة في عددٍ من المجالات، إضافةً إلى دورها الريادي في الإسهامات التنموية والمشاريع المنفذة في بلدان طلاب المنح، مشيراً إلى أن المعرض يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة في نفوس طلاب المنح.

وكرّم رئيس الجامعة الفائزين في المسابقة التي تم تنظيمها لطلاب المنح على هامش المعرض.